Посольство РФ высмеяло испанскую прессу за поиски «русского следа» в Каталонии

Посольство РФ в Испании высмеяло упорное стремление испанских СМИ привязать Россию к каталонскому кризису. "Нас не перестает удивлять тот факт, что некоторые испанские СМИ продолжают раздувать пузырь вокруг предполагаемой "руки России" в Каталонии. Они мешают читателям увидеть настоящие причины и возможные пути решения проблем, существующих в данном автономном сообществе", - гласит опубликованное в пятницу сообщение посольства.

В тексте говорится, что "в России, как и в Испании, репортерам предоставляется свобода слова для выражения собственного мнения, но наша культура журналистики не позволяет распространять фейки". Авторы также назвали "парадоксальным" стремление заклеймить все российские издания "прогосударственными" в равной степени за поддержку официальной позиции власти и за выражение отличных от нее мнений.

В качестве примера посольство приводит эпизод с "раскрытием великого русского заговора", где агентом Москвы был назван молдавский политик, а некоего "господина Voskresnoe Vremya" упомянули как телеведущего. "И это – их аргументы", - иронизируют представители посольства.

Помимо этого, дипломаты подвергли критике требование США к российскому каналу Russia Today (RT) о регистрации в качестве иностранного агента. "Мы помним, какой критике был подвергнут российский закон о регистрации некоторых НКО как зарубежных агентов, но требование правительства США зарегистрировать RT в этом качестве было встречено овациями. Где же ваше беспокойство о свободе прессы?"- заключили авторы послания.

В свете слухов о предполагаемом вмешательстве России в каталонский кризис власти Испании заявили о причастности к нему русских и венесуэльских хакеров. Правительство намерено вынести данный вопрос на обсуждение в ходе встречи глав европейских МИД, которая состоится в понедельник.