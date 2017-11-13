Власти Испании заподозрили Россию в намерениях подорвать европейскую демократию

Правительство Испании считает, что Евросоюз должен "крайне серьезно" отнестись к возможным выступлениям против демократии в странах региона, которые могут происходить в том числе и из России. Об этом сообщают национальные информагентства со ссылкой на заявления пресс-секретаря правительства Иньиго Мендеса де Виго.

В ходе пресс-конференции Мендес де Виго и министр обороны Мария Долорес де Коспедаль выразили беспокойство в связи с вышеупомянутой темой, которая будет вынесена на обсуждение в понедельник в ходе встречи министров иностранных дел Европы. Коспедаль объяснила, что правительству Испании известно о существовании "множества сообщений" в социальных сетях, связанных с ситуацией в Каталонии, которые были написаны авторами с российской территории. По ее словам, это не значит, что к подобным публикациям причастно правительство РФ, и призвала к "благоразумию" в данном вопросе.

Министр также добавила, что аналогичные послания публиковали и авторы из других стран. В настоящее время ведется расследование, призванное установить не только географическую привязку, но и происхождение этих материалов в целом.

Некоторые испанские СМИ заявили об активной деятельности русских хакеров, которые способствуют развитию сепаратизма в Каталонии в рамках стратегии по дестабилизации всего ЕС. Мендес де Виго, в свою очередь, напомнил, что российская сторона вмешивалась и в процесс выборов президента США, и назвал данный вопрос "крайне серьезным". "Речь идет о возможных атаках на основы европейской демократии, поэтому ответ также должен быть озвучен на уровне Европы", - подчеркнул пресс-секретарь. В связи с этим для привлечения внимания к проблме на вышеупомянутой встрече в понедельник выступит министр иностранных дел Альфонсо Дастис.