Авиакомпания "Уральские авиалинии" запустила прямой рейс из Петербурга на Тенерифе

Первые недели зимнего сезона в аэропортах Канарских островов ознаменовались открытием множества новых маршрутов, сообщают информационные агентства Испании со ссылкой на пресс-релиз управляющей компании Aena.

Одним из 10 новых рейсов, выполняемых из аэропорта Тенерифе-Южный, стал маршрут авиакомпании "Уральские авиалинии" из Санкт-Петербурга. Начиная с 27 октября между северной столицей и аэропортом имени королевы Софии каждую пятницу будут курсировать самолеты семейства A320.

В общей сложности в период с 29 октября по 10 ноября маршрутные сетки воздушных ворот архипелага пополнились 49 национальными и международными направлениями.