Посол РФ в Испании считает отношения между двумя странами «замечательными»

Посол России в Испании Юрий Корчагин заявил, что в настоящее время между двумя странами сложились «замечательные» отношения. Его слова приводит агентство EFE.

В беседе с журналистами в мэрии Саморы Корчагин заверил, что отношения Испании и России основаны на взаимовыгодном сотрудничестве и взаимном уважении. Две недели назад состоялась встреча министров иностранных дел Жозепа Борреля и Сергея Лаврова, которую Корчагин, сам принимавший участие в переговорах, назвал «очень плодотворной и продуктивной». Кроме того, Лаврова также принял во Дворце Сарсуэла король Испании Фелипе VI.

Корчагин напомнил, что добрые отношения Испании и России сложились исторически, а через два года страны будут отмечать пятисотлетний юбилей с момента первых официальных контактов между Карлосом I и Василием III. К тому же, в 2016 году исполнилось 350 лет с момента установления первой российской дипломатической миссии в Испании, которая была направлена в Кадис.

В Саморе Корчагин присутствовал на исторической реконструкции битвы под Сталинградом и оставил запись в книге почётных гостей в мэрии. Посол отметил привлекательность исторических реконструкций для развития туризма, а также заявил, что они важны, чтобы «не забывать уроки истории и не повторять ошибки прошлого».