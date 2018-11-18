В Барселоне появились гигантские матрёшки

Из России в Барселону приехали две двухметровые фигуры-матрёшки. Они представляют Екатеринбург как кандидата на проведение Всемирной выставки «ЭКСПО-2025».

Всего в середине октября по миру разъехалось два десятка матрёшек. Помимо каталонской столицы они появились в Брюсселе, Шанхае, Берлине, Париже, Кейптауне, Буэнос-Айресе, Лондоне, Дубае и Милане. В Барселоне фигуры разместились во Дворце Маркиза де Альфарраса (Palacio del Marqués de Alfarrás).

Матрёшки представляют собой результат совместного труда российских и иностранных дизайнеров, в числе которых каталонская художница Джина Портера.

В отличие от обычных матрёшек, внутри нет других игрушек, но вместо этого встроен чип, который позволяет пользователям смартфонов получить информацию о Екатеринбурге при приближении к фигуре.

Портера отметила, что расписывая одну из фигур, она старалась отразить цвета Екатеринбурга, который она увидела в зелёных, белых, голубых и оранжеватых тонах. Её матрёшка держит в руках глобус с очертаниями России в знак приверженности защите окружающей среды. Фигура дополнена звёздами, которые светятся в темноте и символизируют высокие технологии.

23 ноября матрёшка переедет из Барселоны в Париж, где Международное бюро выставок объявит название города, который примет «ЭКСПО-2025». После этого русские матрёшки отправятся в мировое турне, которое продлится два года.