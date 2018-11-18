Anonymus обвиняет Испанию и Россию в кибератаках против каталонского «Совета за республику»

Движение Anonymus заявило, что испанское и российское правительства осуществили более 70 тысяч кибератак в отношении каталонской политической организации «Совет за республику» (Consell per la República).

На странице Anonymus в Twitter появились публикации, в которых сообщается, что тысячи атак являются частью соглашения в области кибербезопасности, которое было подписано министрами двух стран. Активисты заявили, что в обмен на это испанская сторона предоставляет свои морские порты для того, чтобы Россия могла проводить операции в Сирии.

По информации Anonymus, одна из двусторонних договорённостей касается ликвидации Совета, который группа назвала «единственным суверенным и свободным от испанского вмешательства пространством, которое есть у граждан».

О сотрудничестве в области кибербезопасности между Испанией и Россией было объявлено в ходе визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Мадрид 6 ноября.