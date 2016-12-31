Посол: 2017 год – юбилейный в российско-испанских отношениях

Посол России в Испании Юрий Корчагин поздравил соотечественников с наступающими праздниками - Новым годом и Рождеством Христовым. В поздравлении подчеркивается, что в ушедшем году, несмотря на все трудности, Испания и Россия активно развивали двусторонние отношения. А наступающий год станет особенным для двух стран.

"Позади остаётся большой трудный год, полный радостных и грустных событий. Хочется пожелать, чтобы всё трудное осталось в уходящем году. o ignored

В 2016 г. Россия и Испания – несмотря ни на неблагоприятные веяния в международных отношениях, ни на внутриполитические события – продолжили динамично развивать двусторонние отношения. С успехом проходит Обменный год туризма, благодаря которому наша страна всё больше приоткрывается испанцам и одновременно растёт интерес в России к Испании. Развивается политический диалог", - говорится в поздравлении посла.

"Наступающий 2017 год – юбилейный в российско-испанских отношениях. Мы будем отмечать не только совсем недавнюю в масштабе истории дату – 40-летие восстановления дипломатических связей, но и такие памятные события, как 350-летие прибытия в Испанию первого русского посольства, пять веков с начала дипломатической переписки", - напомнил Юрий Корчагин.

По его словам, в 2017-м посольство продолжит "уделять самое пристальное внимание работе с соотечественниками": "Нацелены на скорейшее подписание двустороннего соглашения о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений. Остаёмся открытыми к Вашим обращениям и пожеланиям.

Здоровья Вам и Вашим близким, благополучия и как можно больше радостных светлых дней!"