ФБР обвиняет "Вымпелком" в рейдерском захвате испанской компании-партнера

ФБР, Комиссия по ценным бумагам и биржам, Министерство юстиции и Антикоррупционная прокуратура США в сотрудничестве с испанскими властями начали расследование дела о предполагаемой даче взяток родственникам высокопоставленных российских чиновников через филиал группы компаний Zed+. Как сообщает издание El Confidencial, в число ее акционеров входят члены семьи Дольсет, известный предприниматель Хуан Абельо, медиагруппа Grupo Planeta и банк Santander.

По данным приближенных к следствию источников, около 15 дней назад в Испанию прибыла следственная группа из 20 представителей различных американских организаций. Ее основная задача заключалась в проведении допроса президента Zed+ Хавьера Переса Дольсета, а также ряда других высокопоставленных руководителей, связанных с деятельностью компании в Москве и Узбекистане. По предварительным данным, представители фирмы платили многомиллионные взятки через местный филиал Zed-Tema. Частью ее акций, в свою очередь, владели "Вымпелком", одним из главных акционеров которого является Михаил Фридман, и Ваге Енгибарян через фирмы Bambalia и Gelvaser. Ранее в этом году "Вымпелком" уже выплатил Комиссии по ценным бумагам и биржам и Министерству юстиции штраф в размере 835 миллионов евро за дачу крупных взяток родственникам президента Узбекистана, подчеркивает издание.

По требованию ФБР и прокурора Нью-Йорка Дольсет предоставил доступ ко всем серверам Zed+ и Zed Worldwide для анализа всех документов, связанных с бизнесом в России. Члены семьи Дольсет заверили американское правосудие в том, что их действия были абсолютно правомерными: в 2013-2014 годах они первыми сообщили о постоянном оттоке средств из Zed-Tema в фирму "Встреча", созданную без ведома Zed с целью ведения бизнеса, в котором испанская фирма задействована не была – в отличие от Bambalia, Gelvaser и "Вымпелкома". Деньги из нее отправлялись в компанию FunBox, отношение к которой имел некий родственник одного из кремлевских министров. По этой причине руководство Zed+ запросило несколько экспертных заключений у консалтинговой компании Pricewaterhouse. Ее аналитики пришли к выводу, что ресурсы испанской фирмы и ее российского подразделения использовались для создания прибыли для третьих лиц. По предварительным данным, всего из фирмы было выведено около 30 миллионов долларов. Их получателем был сын министра внутренних дел РФ, получивший средства за оказание неких услуг, отмечает газета.

Узнав об этом, Дольсеты отказались подписывать годовые отчеты Zed-Tema, что привело к охлаждению их отношений с Фридманом. Впоследствии данные о выводе средств подтвердил доклад консалтинговой компании Alvarez & Marsal. От российской стороны зависело 84% дохода Zed в Восточной Европе и более 50% Ebitda. В ответ на действия испанских партнеров "Вымпелком" прервал все контракты с Zed. В мае 2014 года было заключено соглашение о выплате Дольсетам компенсации в размере 32 миллионов евро за понесенные убытки, однако в последний момент российские партнеры умышленно отказались от выполнения оговореных условий. В результате Zed не смогла погасить синдицированный заем в размере 140 миллионов евро, выданный в декабре 2013 года банками BBVA, Santander, ING, Raiffeisen Bank и Amsterdam Trade Bank, а Переса Дольсета на посту генерального директора Zed+ сменил Питер Уокки. Он, в свою очередь, оказался связан с фондом Highland Marine Stichting, имеющим отношение к принадлежащей Фридману компании LetterOne.

Следователи пришли к выводу, что российские партнеры искусственно спровоцировали конфликт, чтобы уничтожить Zed и позволить Letter One приобрести ее по бросовой цене. Их действия были расценены как рейдерство, и в силу использованной схемы являются таковыми в юрисдикциях сразу нескольких стран, в том числе и в Испании.

ИСТОЧНИК: El Confidencial