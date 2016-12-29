Россияне - основные обладатели ВНЖ в Испании по "золотой визе"

С момента появления в 2013 году так называемой "золотой визы" правительство Испании выдало иностранцам более 24 500 подобных документов. Как сообщает портал Idealista, в общей сложности они принесли стране 1,708 миллиарда евро. 77% этой суммы поступило от приобретения примерно 2 000 объектов жилой недвижимости стоимостью более 500 000 евро. Чаще всего этой возможностью получить разрешение на проживание и работу в Испании пользовались граждане России. На втором месте - китайцы.

Самым используемым механизмом получения "золотой визы" стала покупка жилья стоимостью более 500 000 евро. В число прочих инструментов также вошли запуск бизнеса, приобретение государственных долговых облигаций и получение вида на жительство для исследователей или работников, переезжающих в Испанию в рамках перевода внутри своей компании.

За период с момента своего появления и до октября текущего года "золотая виза" привлекла в страну инвестиции на 1,708 миллиарда евро. По сравнению с концом 2015 года эта цифра выросла а 62,8%. В общей сложности эта сумма приходится на долю 2 123 операций.

Основными покупателями жилья стали клиенты из России и Китая. Так, россияне приобрели объекты на сумму 479,713 миллиона евро по средней цене в 786 000 евро. Второе место заняли китайцы с показателем в 468,7 миллиона. В то время как россияне предпочитают недвижимость на берегу Средиземного моря, в основном в Малаге и Аликанте, китайские инвесторы делают выбор в пользу крупных городов, в основном Мадрида и Барселоны.

В общей сложности среди 24 505 полученных "золотых виз" 11 774 были выданы непосредственно самим инвесторам, а остальные были получены членами их семей.