Покусившемуся на хамон «Мираторгу» объявили бойкот

После комментариев главы «Мираторга», назвавшего «балаболами» противников запрета на ввоз хамона и призвавшего их подумать о России, в соцсетях появились призывы объявить компании бойкот.

Как отмечает Lenta.Ru, соответствующие записи юзеры публикуют в Twitter и Facebook.

«Если общественность будет думать о развитии страны так же, как Виктор Линник думает о развитии своей продукции, то страна и развиваться будет так же, как "Мираторг", который может успешно конкурировать только при отсутствии конкурентов», — написал пользователь @DmB_Ekb.

Его поддержал микроблогер Артем Лазарев: «Призываю жителей России отказаться не от хамона, а от продукции "Мираторг", и подумать не о России, а о себе». Часть юзеров призвали не покупать продукцию других мясных компаний — «Дымов», «Велком», «Черкизово», «Ремит» и других — которые поддержали эту инициативу.