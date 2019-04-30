Глава «Мираторга»: хамон нужно есть в Испании

Глава агрохолдинга «Мираторг» назвал «балаболами» тех, кто выступил против возможного запрета на ввоз хамона из Испании для личного потребления. И посоветовал им думать о развитии своей страны…

«Хамон нужно есть в Испании, брезаолу в Италии, пармезан — во Франции. Если мне что-то нужно в России, я иду и покупаю местную продукцию. На прошлой неделе был на производстве хамона и сыровяленных колбас под Питером — ПИТ — отличное качество, рекомендую», - заявил президент «Мираторга» Виктор Линник Forbes.

«Общественности нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, чем мы и занимаемся постоянно. Из ничего истерику закатили, балаболы», - сказал он, комментируя реакцию на новость о том, что Россия может запретить своим гражданам ввозить из-за границы молочные и мясные продукты даже для себя.