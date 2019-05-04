Полиция Украины задержала россиянина по запросу Испании

В Испании россиянина подозревают в организации преступной группировки, отмывании денег, подделке документов. Имя задержанного не разглашается. Как сообщил «Ленте.ру» источник в российских правоохранительных органах, никакого уведомления о задержании на Украине российских воров в законе или криминальных авторитетов в мае не поступало. Последнее официальное уведомление поступило в апреле.

По словам нашего собеседника, 10 апреля 2019 года в Борисполе был задержан 47-летний гражданин России Ботир Рахимов, больше известный как вор в законе Батыр Бухарский. Тогда же он был помещен в Николаевский пункт временного содержания иностранцев, так как находился в розыске по линии Интерпола, причем по инициативе Испании. Власти этой страны подозревают Рахимова в нескольких преступлениях, в том числе в создании преступного сообщества и легализации незаконных финансовых средств в особо крупном размере.