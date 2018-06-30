Нападающий «Спартака» задержан в Испании за избиение жены

Нападающий московского «Спартака» и сборной Нидерландов по футболу Квинси Промес был задержан полицией на испанском острове Ибица по подозрению в избиении супруги.

Как сообщает голландское издание Voetbal Primeur, также пострадали очевидцы произошедшего, пытавшиеся успокоить 26-летнего футболиста.

Отмечается, что вместе с Промесом на Ибице отдыхал бывший полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер, однако экс-хавбек «Реала» не имеет отношения к инциденту, поскольку покинул отель раньше.

Источник: RT