Знаменитого испанского болельщика не пускают на матчи ЧМ с барабаном

Испанский футбольный болельщик, известный как Маноло Эль-дель-бомбо, просит разрешения посещать матчи Чемпионата мира с барабаном, который уже несколько десятков лет сопровождает фаната на всех играх испанской сборной.

По словам Маноло, ему не разрешают пронести инструмент на стадион, ссылаясь на существующие правила. При этом он считает запрет несправедливым, поскольку на матчах других сборных присутствовали болельщики с барабанами.

Легендарный болельщик со слезами на глазах обращается за помощью к Королевской испанской футбольной федерации и даже к председателю правительства Испании. Эль-дель Бомбо-отмечает, что он поддерживал испанскую сборную на десяти чемпионатах мира и до этого не сталкивался с такой проблемой.