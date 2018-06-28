Россиянин отсудил полмиллиона рублей у страховой компании, не оплатившей его лечение в Испании

Как сообщает «Уральский меридиан», прошлым летом, отправляясь на отдых в Испанию, екатеринбуржец заключил договор страхования медицинских расходов во время поездки с «АльфаСтрахование-Жизнь». Заплатил он за это 35 тысяч евро. В Испании у мужчины случился острый инфаркт миокарда. Его госпитализировали в больницу, где врачи провели срочную операцию по стентированию передней нисходящей артерии. Сумма медицинского обслуживания составила 10 тысяч 226 евро, однако страховая компания согласилась выплатить лишь 4 тысячи 331 евро. Кировский районный суд после обращения мужчины вынес постановление о взыскании со страховой компании возмещения в размере 400 тысяч 971 рублей, штраф — 100 тысяч рублей, неустойка — 13 тысяч 196 рублей, компенсация морального вреда 3 тысячи, а также расходы по оплате услуг представителя — 25 тысяч рублей. Требования истца были удовлетворены частично — на 542 тысячи рублей. Истец и ответчик постановлением были не довольны: они подали апелляционные жалобы в Свердловский областной суд. Турист просил увеличить суммы взыскания до 700 тысяч рублей, а ответчик утверждал, что произошедшее не является страховым случаем. Решение Кировского районного суда Екатеринбурга оставлено без изменений.