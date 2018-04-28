На Канарах задержан молдаванин, находившийся в розыске за мошенничество

Гражданин Молдавии задержан на юге Тенерифе на основании ордера на арест и экстрадицию. На родине мужчину обвиняют в мошенничестве и укрывательстве.

В попытке совершить мошеннические действия задержанный выдавал себя за директора сельскохозяйственного предприятия. Он намеревался продать ряду компаний триста тонн семян. Как сообщают в Национальной полиции Испании, потенциальный ущерб от его деятельности оценивается в 68 тысяч евро.

По данным полиции, задержание 35-летнего мужчины было сопряжено с определёнными трудностями, поскольку он постоянно перемещался по островам архипелага и получал поддержку со стороны российских граждан, проживающих на юге Тенерифе.