В Мадриде пройдет фестиваль «Детский Петербург»

С 19 мая по 2 июня 2018 года в Мадриде пройдет IX Международный фестиваль «Детский Петербург» – ежегодный культурный проект правительства Санкт-Петербурга. Программа фестиваля включает в себя музыкальные, художественные, драматические и образовательные мероприятия и предоставит зрителю уникальную возможность познакомиться с творческими достижениями коллективов Северной столицы.

Программа Фестиваля:

19 мая – 2 июня

Выставка детских рисунков «Петербург глазами ребенка». Лучшие работы учащихся в возрасте от 5,5 до 16 лет Санкт-Петербургских художественных школ отобраны опытными искусствоведами. Рисунки, выполненные в разных стилях, жанрах и техниках, объединили «рассуждения» о родном городе и жизни в нем: пейзажи и городские зарисовки, натюрморты и иллюстрации, тихие улочки и дворики, городские площади, садики и парки, крыши города и мосты, уютные дома и шедевры архитектуры, соборы и храмы.

Место проведения: Культурный центр Галилео (ул. Галилео 39, 28015 Мадрид).

24 мая, 10:30

Круглый стол «Русский язык для иностранцев». Целью мероприятия станет ознакомление испанских специалистов с современными достижениями российских педагогов в сфере обучения иностранцев русскому языку. В рамках круглого стола будут рассмотрены основные обучающие и развивающие технологии в языковом образовании, выделены базовые педагогические и культурологические аспекты, способствующие повышению мотивации в изучении русского языка иностранными специалистами, определены эффективные формы, средства и методы, помогающие в освоении русского языков представителями различных национальных групп и др.

Место проведения: Российский Институт Пушкин

(ул. Альбукерке 15-1, 28010 Мадрид).

24 мая, 18:00

Официальное открытие Фестиваля – гала-концерт классической музыки «Юные виртуозы» – откроет публике авторитетную русскую исполнительскую школу, представив своих самых талантливых юных музыкантов. Лауреаты и дипломанты всероссийских и международных конкурсов, ученики самых престижных музыкальных учебных заведений Санкт-Петербурга в возрасте до 18 лет исполнят произведения русской и зарубежной классики.

Место проведения: Культурный центр Галилео (ул. Галилео 39, 28015 Мадрид).

25 мая, 10:00

Мастер-класс по искусству балета проведет Илья Кузнецов – заслуженный артист России, народный артист Республики Северная Осетия-Алания, лауреат Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой Софит», основатель и художественный руководитель сети танцевальных школ «Детская Школа Балета Ильи Кузнецова». Мастер-класс будет посвящен базовым принципам изучения основ классического танца, в программу которой войдут: основные элементы экзерсиса у станка и на середине класса, методика разучивания танцевальных вариантов и этюдов.

Место проведения: Профессиональное танцевальное училище «Фортеа»

(ул. Команданте Фортеа, 42, 28008 Мадрид).

25 мая, 11:00 и 19:00

«Щелкунчик и Мышиный король» – спектакль по одноименной сказке по одноименной сказке Э.Т.А. Гофмана покажет Санкт-Петербургский театр «Кукольный формат «КУКФО» – авторский театр с европейской камерной атмосферой, созданный режиссером и художником Анной Викторовой. «Щелкунчик и Мышиный король» – это сказка о королеве Мышильде и ее мышином войске, о заколдованном юноше Щелкунчике и о том, что смелость и отвага помогают ему вернуть человеческий облик, о девочке Мари ее доброте и отзывчивому сердцу. О приключениях и чудесах, которые случаются только накануне Рождества.

Место проведения: Театр Трибуэнье (ул. Санчо Давила 31, 28028 Мадрид).

25 мая, 12:00

Круглый стол «Традиционное хореографическое образование в России и Испании» будет направлен на диалог испанских и российских специалистов о современных подходах в системе обучения хореографии с целью популяризации и дальнейшего распространения наиболее эффективных методов и форм в хореографическом образовании обеих стран.

Место проведения: Профессиональное танцевальное училище «Фортеа»

(ул. Команданте Фортеа, 42, 28008 Мадрид).

26 мая, 12:00

Мастер-класс по актерскому мастерству Андрея Шимко – актера театра и кино, одного из самых ярких и авторитетных педагогов Российского государственного института сценических искусств, факультета театрального искусства «Школа русской драмы им. И.О. Горбачева», создателя и художественного руководителя «Наивного театра», лауреата Царскосельской художественной премии, Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска» и Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой Софит».

Место проведения: Театр Трибуэнье (ул. Санчо Давила 31, 28028 Мадрид).

Международный фестиваль «Детский Петербург» станет ярким событием культурной жизни столицы Испании и в который раз покажет важность детского творчества и творчества, ориентированного на юную публику, доказав востребованность и интерес к этой области искусства.