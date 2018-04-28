Испания выступила за сохранение открытых каналов связи с Россией

Испания выступает за сохранение открытыми каналов связи с Россией. Такое мнение выразил в пятницу министр иностранных дел и сотрудничества королевства Альфонсо Дастис Кеседо в ходе встречи глав МИД НАТО в Брюсселе.

Испанский министр призвал к поддержанию в отношении России "стратегии, сочетающей в себе диалог, защиту и сдерживание". Дастис Кеседо напомнил "об участии Испании в усиленном присутствии на востоке в воздушной миссии в Балтии (контроль над воздушным пространством стран Балтии, не располагающих для этого собственной авиацией, осуществляют их союзники по НАТО - прим. ТАСС) и настаивал на необходимости укрепления диалога", сообщила пресс-служба МИД страны.

"Нужно поддерживать открытыми каналы связи с Россией", - заверил министр.

Источник: ТАСС