«Аэрофлот» увеличил число рейсов на Тенерифе

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила об увеличении числа рейсов между московским «Шереметьево» и аэропортом «Тенерифе-Южный». Зимой аэробус A330 российской авиалинии будет летать по этому маршруту ежедневно вместо четырёх рейсов в неделю.

Объявление авиакомпания сделала в ходе выставки World Routes, которая проходит в китайском Гуанчжоу. Также сообщается, что и другие авиакомпании, такие как Icelandair и S7 Airlines, собираются увеличить число рейсов на Тенерифе.

Отмечается, что в общей сложности «Аэрофлот» сможет перевозить до 45 тысяч пассажиров, что в два раза больше по сравнению с прошлой зимой. В летний сезон 2018 года этот показатель также вырос на 18,5% до 43 тысяч посадочных мест.

Выход S7 Airlines на этот рынок позволяет увеличить пассажиропоток ещё на 9 тысяч в летний сезон и на 6300 пассажиров – в зимний.