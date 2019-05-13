Минсельхоз подготовил поправки о ввозе хамона в Россию

Министерство сельского хозяйство РФ подготовило поправки в закон «О ветеринарии», где, в том числе, оговариваются правила ввоза в страну хамона. Этим вопросом министерство озаботилось после того, как Национальная мясная ассоциация выступила с предложением запретить россиянам привозить домой хамон и пармезан даже для личного пользования.

В Минсельхозе предлагают разрешить россиянам ввозить в страну хамон, но не больше 5 кг на человека. И только из тех стран, где нет заразных болезней животных. И только в заводской упаковке. А Россельхознадзор сможет уничтожать в пунктах пропуска через российскую границу продукты, не удовлетворяющие этим критериям. Проверять будут хамон, который попадает в Россию в ручной клади, в чемоданах и в посылках.

Поправки размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Их будут обсуждать до 3 июня.

Ранее Национальная мясная ассоциация предложила запретить ввоз в страну продуктов животного и молочного происхождения. А после негативной общественной реакции глава агрохолдинга «Мираторг» назвал недовольных «балаболами» и предложил им подумать о России.