Испанские тревел-блогеры посетили Петербург

Тревел-блогеры и профильные СМИ из Испании посетили Петербург с целью рассказать жителям своей страны о достоинствах города на Неве как комфортного места для туристов.
Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу администрации Санкт-Петербурга.
Делегация гостила в городе с 6 по 10 мая, а в преддверии празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 8 мая, для гостей состоялась презентация туристского потенциала Петербурга в «Городском туристско-информационном бюро», а также прошла деловая встреча с представителями туристских организаций города.
Испанцев поразил город уровнем искусства и художественности, а также превзошел все ожидания.
Анна Золотова, представитель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, отметила, что за последние годы туристский поток из Испании стабилен, в 2017 и 2018 году Петербург посетили 60 тысяч туристов. Но Комитет ведет деятельность по увеличению этого показателя.Темы: Русская Испания