В Мадриде почтили память погибших в Испании советских добровольцев

Российские дипломаты в Мадриде возложили в четверг на кладбище Фуэнкарраль венки к монументу советским добровольцам, погибшим во время гражданской войны в Испании (1936-1939).

Об этом сообщили в посольстве РФ в пиренейском королевстве, передает ТАСС.

Там уточнили, что по случаю Дня Победы венки также были возложены к памятнику "испанским солдатам и офицерам, сражавшимся с фашизмом на фронтах Второй мировой войны". В мероприятии приняли участие, среди прочих, посол России в Мадриде Юрий Корчагин, главы дипломатических миссий стран СНГ и сотрудники представительства Россотрудничества.

Корчагин отметил, что "именно Советский Союз принял на себя основной удар врага, а советские солдаты, люди самых разных национальностей, совершили бессмертный подвиг, величие которого не померкнет в веках", добавили в диппредставительстве. Послы Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, временные поверенные в делах Армении и Узбекистана также сказали о значимости этого праздника для всего мира.

Кроме того, российские дипломаты приняли участие в торжественной церемонии в память испанцев, павших в борьбе с нацизмом, организованной Ассоциацией потомков испанской республиканской эмиграции. В свою очередь исполняющая обязанности министра юстиции Испании Долорес Дельгадо подчеркнула важность сохранения исторической памяти о погибших в борьбе с "коричневой чумой", отметили в посольстве.