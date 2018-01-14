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          Новости Испании » Новости » Русская Испания » Министерство обороны Испании опровергло свою причастность к докладу о вмешательстве РФ в каталонский конфликт

          Министерство обороны Испании опровергло свою причастность к докладу о вмешательстве РФ в каталонский конфликт

          14:52 14.01.2018

          Министерство обороны Испании резко опровергло какую бы то ни было связь с авторами доклада, которые открыто обвинили правительство России в использовании ситуации в Каталонии для проведения дестабилизирующих кампаний в социальных сетях. Как сообщает газета ABC, этот документ был опубликован на сайте Испанского института стратегических исследований (IEEE), подчиняющегося вышеупомянутому министерству. Впрочем, представители самого института также отказались от любой ответственности за выраженные в тексте мнения.

          "Ответственность за идеи, содержащиеся в опубликованных документах, несут исключительно их авторы. Они могут не отражать мнения Института или Министерства", - отметили в минувшую пятницу представители IEES. Размещенный на его сайте текст называется "Анализ геополитических тенденций глобального масштаба". Его автор, доктор политических наук Университета Барселоны Жузеп Бакес, заявил, что "у Москвы нет конкретных интересов в Испании, однако она стремится к усугублению каталонских разногласий для общего ослабления страны-члены НАТО". Бакес также подчеркнул, что для дестабилизации ситуации Кремль применяет политику, направленную на создание неразберихи в социальных сетях, которая до этого была использована в процессе выборов президента США. 

          Некоторое время назад в ходе выступления перед Смешанной комиссией по вопросам национальной безопасности, заседание которой прошло в Конгрессе депутатов, исследователь Королевского института Элькано Мира Милосевич-Хуаристи уже заявляла, что "Россия ведет информационную войну с Испанией и остальными странами Европы". По ее словам, несмотря на отсутствие явных цифровых следов, вмешательство РФ в ход каталонского кризиса все же имело место, и связано оно было с приближенными к правительству компаниями. 

          Впрочем, власти европейских стран в своих обвинениях столь далеко не заходят. Так, в ходе ноябрьского выступления в Брюсселе министр обороны Долорес де Коспедаль упомянула факт распространения ложных сведений с целью дестабилизации положения, однако отметила, что публиковались они не только с территории России, но и из Венесуэлы. "Сейчас, на стадии анализа и исследований, нельзя определенно сказать, что к этому причастно правительство РФ", - подчеркнула Коспедаль. 

          Сам же президент Владимир Путин опроверг все обвинения во вмешательстве России в европейские избирательные процессы, упомянутые в докладе американского сенатора-демократа Бена Кардина, и назвал их навязчивой идеей. В аналогичных терминах президент ранее отозвался и о слухах о влиянии на выборы в США, в результате которых президентом был избран Дональд Трамп. 

          Что касается выступления Миры Милосевич-Хуаристи, то по его следам посол РФ в Испании Юрий Корчагин выпустил официальное сообщение, в котором опроверг факт российского вмешательства в каталонский кризис и высказался в защиту территориальной целостности страны.

          Темы: Русская Испания

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