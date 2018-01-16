Утверждена программа показов фестиваля русского кино в Марбелье

С 5 по 10 марта 2018 года в Марбелье уже в шестой раз состоится Международный фестиваль русского кино MIRFF-2018, который пройдёт при поддержке Министерства культуры РФ, посольства РФ в королевстве Испании, мэрии Марбельи, Русской ассоциации Коста-дель-Соль, Клуба православных меценатов Германии и местного бизнес-сообщества. Организатором фестиваля является русскоязычная радиостанция РусРадиоМарбелья. Ее партнёром в России выступает компания «Кинофест».

«Нельзя недооценивать важность этого масштабного культурного проекта как для российских граждан, живущих в Испании так и для широкой русскоговорящей и испанской аудитории, - отмечает директор фестиваля Ирина Нефёдова. Ежегодно фестиваль представляет вниманию европейских зрителей лучшие новейшие русские фильмы. Жанры представлены абсолютно все - это современные и исторические драмы, приключенческие картины, основанные на реальных событиях; семейные и психологические драмы, блокбастеры и комедии».

Фильмы-участники MIRFF-2018 можно по праву назвать национальными кино-лидерами, многие из этих картин получили национальные кинопремии 2017 года. Так, Гран-при «Кинотавра» был вручён фильму «Аритмия», а исполнитель главной мужской роли Александр Яценко получил приз как лучший актёр. Напомним, что в 2016 году Александр был также назван лучшим актёром MIRFF-2016 за роль в драме «Инсайт» Александра Котта. Также Кинотавр подарил признание картине «Жги», приз за лучшую женскую роль по праву достался Инге Оболдиной. Картина «Блокбастер» получила специальный диплом жюри «За новый уровень жанрового кино».

С 5 по 9 марта, зрители, пришедшие на показы в Cines Teatro Goya Marbella, смогут увидеть яркую палитру талантливых киноработ и встретиться с любимыми актёрами и именитыми режиссёрами, среди которых Павел Чухрай и Алексей Учитель.



Фильмы MIRFF-2018 : «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Салют 7» Клима Шипенко, «Матильда» Алексея Учителя, «Про любовь - только для взрослых» Анны Меликян, «Мешок без дна» Рустама Хамдамова, «Блокбастер» Романа Волобуева, «Жги» Кирилла Плетнева, «Жизнь впереди» Карена Оганесяна, «Холодное танго» Павла Чухрая, «Тум-Паби-Дум» Вячеслава Никифорова.

География фестиваля расширяется: в программе вне конкурса примет участие фильм на русском языке, снятый в Беларуси. Мария Уибберли добавляет: «Хотим поздравить съемочную группу семейной картины Тум-Паби-Дум с тем, что он первым будет представлять Беларусь на нашем фестивале. Многие из тех, кто придёт смотреть этот фильм, родились в стране, где все говорили на одном, на русском языке, а теперь таких стран стало больше. На юге Испании проживают абсолютно все представители бывших республик СССР и общаются они друг с другом на русском. Мы показываем фильмы армянских, грузинских, узбекских, украинских, а теперь и белорусских режиссеров. Почему? Да потому что они нам близки по духу, а не только из-за того, что сняты на понятном нам всем языке».

Подробная информация - на сайте www.mirff.com