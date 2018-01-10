Антонио Бандерас посетил Русский музей в Малаге

На фотографии актер лысый - этого требует новая роль. Бандерас играет Пабло Пикассо в сериале «Гений». Премьера сериала, в котором актер исполнит свою давнюю мечту и перевоплотится в известного испанского художника, состоится на каналах National Geographic и FOX, после чего его представят в 170 странах мира. Сериал "Гений" режиссера Рона Ховарда задуман как антология, посвященная самым известным представителям мира науки и искусства. Каждый блок серий в ней посвящен отдельной личности.

Сейчас в Русском музее проходит выставка «Династия Романовых» - масштабный проект, охватывающий всю историю великой династии в лицах и событиях, запечатленных выдающимися русскими живописцами и скульпторами. Среди почти 250 произведений, представленных на экспозиции, такие признанные шедевры, как «Портрет Петра I» (1770) Алексея Антропова, «Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе» (1872) Николая Ге, «Ледяной дом» (1878) Валерия Якоби, «Суд Пугачева» (1879) Василия Перова, «Портрет Александра III» (1886) Ивана Крамского, а также картины Федора Алексеева, Василия Верещагина, Джорджа Доу, Бориса Кустодиева, Ильи Репина, Андрея Рябушкина, Григория Угрюмова и др. Зрители смогут увидеть не только галерею портретов правителей России, но и церковную утварь, мебель и произведения декоративно-прикладного искусства XVIII-XX вв. Среди них предметы из знаменитых императорских фарфоровых сервизов: Гурьевского, Ордена Святого Александра Невского, Ордена Святого Владимира и др.