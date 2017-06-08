МИД Испании: отправка военных в Латвию не противоречит акту Россия-НАТО

Об этом он заявил в интервью агентству "Интерфакс". "Так называемое "Усиленное передовое присутствие" является мероприятием, проводимым НАТО на территории четырех стран-членов, организованное в соответствии с международными обязательствами Североатлантического Альянса, в том числе, в соответствии с договором НАТО-Россия. Наши силы, развернутые в Латвии, взаимодействуют с силами этой страны, обучают их и проводят совместные маневры, чем способствуют улучшению оперативного взаимодействия и отвечают требованию НАТО по обеспечению круговой обороноспособности на 360 градусов", - сказал Дастис.

В эти дни начинается развертывание основной части испанского контингента и 80 единиц бронетехники в Латвии на военной базе Адажи в 200 км от российской границы. Это будет первое участие Испании в заграничной миссии со времен Голубой дивизии (1941-1943 годы), сражавшейся против СССР.