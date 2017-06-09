Король Испании может встретиться с Путиным в Казахстане

Король Испании Фелипе в пятницу прибыл в Астану, где он примет участие в церемонии открытия Международной выставки ЭКСПО-2017.

На выставке Испания представлена павильоном "Энергия для планеты". В Казахстане Фелипе сопровождает министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис. На 10 июня запланирована встреча короля с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в Акорде. Кроме того, по данным газеты ABC, король может встретиться с российским президентом Владимиром Путиным.