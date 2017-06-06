Задержанному в Испании российскому программисту не дают встретиться с женой

Арестованный в Испании российский программист Петр Левашов уже два месяца не может увидиться с женой, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Маргариту Репину.

По словам Репиной, на вторник была запланирована встреча супругов, однако накануне Левашова снова решили перевести в другую тюрьму. Таким образом, повторилась история, которая уже произошла в Барселоне, где был задержан Левашов. За два дня до предполагаемой встречи россиянина перевели в Мадрид.

Национальная полиция Испании задержала Левашова по запросу США 7 апреля в Барселоне. Программисту инкриминируется использование вредоносного программного обеспечения ransomware, которым были заражены тысячи устройств. Эти вирусы используются хакерами для вымогательства средств в обмен на очистку компьютера. Левашов действовал с помощью сети ботов Kelihos, которую он контролировал с 2016 года, передают испанские информагентства.