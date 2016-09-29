МИД: 30 сентября находящимся за рубежом россиянам надо соблюдать осторожность

В МИД не исключают, что в этот день возможны «нападки на Россию и провокации против ее граждан». Это связано со «Всемирным днем гнева и протеста», который пройдет 30 сентября и будет привязан к пятничным молитвам. К его проведению призывали некоторые организации, в том числе исламские.

«В этой связи рекомендуем россиянам, находящимся или проживающим за рубежом, проявлять завтра разумные меры предосторожности, воздерживаться от посещения тех мест, где «гнев и протест» могут быть обращены против их достоинства и безопасности», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.