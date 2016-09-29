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          Новости Испании » Новости » Русская Испания » В Мадриде и на Канарах пройдет «Снежное шоу» Вячеслава Полунина

          В Мадриде и на Канарах пройдет «Снежное шоу» Вячеслава Полунина

          08:18 29.09.2016

          Вячеслав Полунин, много лет работавший в знаменитом Cirque du Soleil (“Цирке Солнца”), стоявший у истоков создания шоу “Алегрия” и на сегодняшний день являющийся одним из самых известных в мире клоунов, снова привозит в Испанию свой уникальный спектакль - “Снежное шоу”.

          «Всем зрителям предоставляется возможность соприкоснуться с волшебством и оригинальностью этой чудесной постановки, которая за последние 20 лет гастролей по лучшим театральным и концертным залам мира получила множество международных наград и снискала горячее признание многочисленной публики», - отмечают организаторы. Спектакль был показан  более 6 000 раз, и его исключительная красота покорила более 4 миллионов зрителей.

          “Снежное шоу” Вячеслава Полунина неоднократно бывало на международных гастролях, собирая полные залы в США, Франции, Великобритании, Италии, Мексике, Германии, Австрии, Австралии, Новой Зеландии и Испании, где его уже посмотрели более 80 000 зрителей.

          В этот раз спектакль будет показан в Мадриде (Театрос дель Каналь), Тенерифе (Театр “Гимера”) и Лас-Пальмас-де-Гран Канария (Театр “Куяс”).

          Всем желающим представится исключительная возможность открыть для себя “Снежное шоу” Вячеслава Полунина. Многие зрители хотят увидеть спектакль повторно, поскольку действо, разворачивающееся на сцене (а иногда проживаемое зрителем напрямую), захватывает уже с первых минут, и удивительные клоуны, участвущие в спектакле, поражают воображение как детей, так и взрослых.

          Автор, создатель и руководитель шоу: Вячеслав Полунин

          Режиссеры: Вячеслав Полунин и Виктор Крамер

          Актеры: Артем Жимо, Аэлита Вест, Юрий Мусатов, Ваня Полунин, Крис Линам, Андрей Климак, Дима Мерашчи, Дмитрий Хамзин

          Декорации: Вячеслав Полунин и Виктор Плотников

          Костюмы: Вячеслав Полунин

          Звук: Растиам Дубинников и Вячеслав Полунин

           

          Место проведения: Teatros del Canal

          Адрес: Calle de Cea Bermúdez, 1

          Информационная поддержка: Российский Центр науки и культуры в Мадриде.

          Билеты можно приобрести на сайте Театрос дель Канал и в кассах театра.

          Темы: Русская Испания  Мадрид  Лас Пальмас де Гран Канария Культура

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