Между Петербургом и Мадридом запустят дополнительные авиарейсы

Вице-губернатор Петербурга Александр Говорунов встретился с генеральным консулом Испании Феликсом Вальдесом Валентином-Гамасо.
Как сообщает Topspb.tv, По информации аппарата вице-губернатора Александра Говорунова, на встрече обсуждались вопросы развития новых форм и направлений торгово-экономического сотрудничества между Петербургом и Испанией. В частности, речь шла о судостроении, пищевой промышленности и производстве комплектующих для автомобилей.
Александр Говорунов и Феликс Вальдес Валентин-Гамасо отметили важность развития культурного сотрудничества. Хорошим примером этого направления является успешный опыт проведения в Мадриде международного фестиваля «Детский Петербург».
Кроме того, на встрече была достигнута договоренность о проработке вопроса организации дополнительных авиарейсов между Петербургом и испанской столицей.Темы: Русская Испания