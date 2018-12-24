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            Новости Испании » Новости » Русская Испания » «Свидетели Иеговы» из Ангарска переписали имущество на испанских «сестёр и братьев»

            «Свидетели Иеговы» из Ангарска переписали имущество на испанских «сестёр и братьев»

            10:41 24.12.2018

            Адепты религиозной организации «Свидетели Иеговы» из Ангарска, деятельность которой была приостановлена, решили передать своё имущество «коллегам» из Испании. Но вовремя вмешался суд.

            В пресс-службе Ангарского городского суда сообщили, что 21 декабря удовлетворены требования прокурора Ангарска о признании недействительным договора пожертвования и обращении в собственность Российской Федерации помещения и земельного участка, расположенных в Ангарске.

            Согласно материалам дела, в 2017 году решением Верховного суда РФ ликвидирована религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в её структуру отделения, в том числе и действующая местная религиозная организация на территории г. Ангарска – «Свидетели Иеговы». На основании ст. 9 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» имущество ликвидируемой организации обращено в собственность Российской Федерации.

            «Во время проведения проверки Минюстом РФ местные свидетели Иеговы поняли, что дальнейшая религиозная деятельность организации невозможна, и, что находящееся в собственности имущество может быть изъято, оформили договор пожертвования и передали в собственность религиозной конфессии христианских Свидетелей Иеговы в Испании здание и земельный участок, расположенные в г. Ангарске, где проводились богослужения», - говорится в сообщении суда.

            В ходе судебного заседания было установлено, что договор пожертвования был заключен не в целях передачи организации религиозной конфессии христианских Свидетелей Иеговы в Испании недвижимости в общеполезных целях, как того требует ст. 582 Гражданского кодекса РФ, а с целью избежать утраты этого имущества по причине обращения его в собственность Российской Федерации.

            Решением суда договор пожертвования был признан недействительным в силу того, что сделка совершена со злоупотреблением правом, а кроме того, является мнимой, то есть совершенной лишь для вида. Применены последствия недействительности сделки в виде обращения недвижимого имущества в собственность Российской Федерации.

            Темы: Русская Испания

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