Визит мэра Хабаровска в Испанию заинтересовал контрольно-счетную палату

Об этом ТАСС сообщили в контрольно-счетной палате города. Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация, что авиаперелет мэра в бизнес-классе обошелся бюджету Хабаровска более чем в 226 тыс. рублей.

"Будет проведена проверка в отношении администрации Хабаровска по части обоснованности, эффективности использования бюджетных средств на оплату командировки мэра города в Мадрид (Испания) в ноябре 2018 года", - сказала председатель палаты Марина Горпенко.

Она уточнила, что предложение об этой проверке поступило от мэра.