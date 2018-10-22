Малага продвигает языковой туризм на российском рынке

Делегация от мэрии Малаги приняла участие в выставке Alphe Russia 2018 – одном из крупнейших мероприятий в Европе, посвящённых образованию за рубежом, которое состоялось в эти выходные в Санкт-Петербурге.

Власти Коста-дель-Соль стремятся активно продвигать Малагу как направление для языкового туризма и привлекать больше студентов из России. Специалисты сообщают, что в 2017 году из 16,7 тысяч изучающих испанский язык в Малаге, примерно 1% составляли граждане России. При этом большинство студентов организуют поездку на Коста-дель-Соль самостоятельно.

На конференции испанские специалисты провели воркшопы и встречи с турагентами и посредниками для продвижения лингвистического туризма в Малаге.

Мероприятие собрало профессионалов не только из России, но и других стран: Казахстана, Азербайджана, Киргизстана, Беларуси, Италии, Великобритании и Украины.

Конференция была организована британской компанией StudyTravel Ltd, которая проводит аналогичные мероприятия Alphe Conference в Малаге, Стамбуле, Тайбэе, Бангкоке, Франкфурте, Лондоне, Сеуле, Сан-Пауло и Токио.

В Малага, в свою очередь, в январе приняла IV конференцию Alphe Spain.

На Коста-дель-Соль уверены в большом потенциале российского рынка для лингвистического туризма. При этом мэрия отмечает, что студенты, которые приезжают изучать испанский язык, нередко потом сами занимаются продвижением обучения в Испании.