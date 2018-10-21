Вячеслав Фетисов стал послом Всемирной туристской организации

Легендарный хоккеист и бывший глава Государственного комитета России по спорту Вячеслав Фетисов был назначен на этой неделе послом Всемирной туристской организации.

Церемония назначения состоялась в штаб-квартире этого подразделения ООН, которая расположена в Мадриде.

Фетисов более трёх десятилетий посвятил хоккею и был одним из первых русских спортсменов в НХЛ. В настоящее время он является депутатом Госдумы.

Ранее Фетисов также стал послом по Арктике и Антарктике Программы ООН по окружающей среды. С новым назначением в качестве посла ВТООН у общественного деятеля появится ещё больше возможностей продвигать идеи устойчивого туризма и развития.