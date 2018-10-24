Испания обеспокоена будущим ракетного договора между США и Россией

Испанское правительство выразило свою озабоченность, в связи с тем, что президент США Дональд Трамп объявил о возможном выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Мадрид отмечает, что это соглашение является одним из столпов евроатлантической безопасности.

В субботу Трамп заявил о намерении разорвать соглашение, подписанное в 1987 году с СССР, под предлогом нарушений со стороны России.

Министерство иностранных дел Испании считает этот документ «одним из гарантов мира и безопасности на европейском континенте». В ведомстве также напомнили, что на саммите НАТО в июле 2018 года были представлены данные о том, что США выполняют условия соглашения, в то время как соблюдение договорённостей со стороны РФ поставлено под сомнение.

Таким образом, испанское правительство выразило обеспокоенность «ухудшением режима контроля вооружений в евроатлантическом пространстве, который строится из правовых инструментов, способствовавших на протяжении десятилетий миру и стабильности на континенте».

Также МИД подчеркнул необходимость в дальнейшем продолжать опираться на международное право как на самый оптимальный способ сгладить противоречия, урегулировать поведение государств, а также использовать санкции в случае нарушений.