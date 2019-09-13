Среднестатистический российский турист тратит в Испании 181 евро в день

Испания занимает лидирующие позиции в сфере туризма как страна каникулярного отдыха по количеству туристов и доходов от туризма, напомнили в посольстве. По данным Национального института статистики Испании, в 2018 году страна приняла рекордное число иностранных туристов, 82,77 млн человек, что на 1,1% больше по сравнению с показателями 2017 года. «Это направление, которое зарекомендовало себя на международной арене как страна с благоприятным климатом, живописными пляжами, изысканной гастрономией и гостеприимными жителями. Испания является третьей страной в мире с наибольшим количеством объектов Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Наша страна занимает первое место в мире по числу биосферных заповедников (48). Откройте для себя геологическое разнообразие Испании с помощью 11 географов и 15 национальных парков. Мы - обладатель 669 голубых флагов и в 2018 году Испании снова удалось возглавить мировой рейтинг пляжей с Голубым флагом», - говорится в сообщении Отдела туризма посольства Испании в Москве.

Испания – это привлекательное и популярное место отдыха и российского туриста, подчеркивают представители посольства. За первые семь месяцев 2019 года в Испанию из России приехали 758.207 туристов, что на 11,2% больше по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. Число ежедневных затрат российского туриста за первые семь месяцев (данные EGATUR) текущего года в Испании составляют в среднем 181€ в день, за весь период своего пребывания в стране тратится в среднем 1.513€ (данные за первые семь месяцев 2019 года). Средняя продолжительность пребывания россиян в Испании за указанный период – 8 дней. «Российский турист отличается своей взыскательностью, жаждой новых ощущений и интересом к культурным ресурсам», - отмечается в сообщении.

«Turespaña на российском рынке сосредоточена на расширении сезонности совершения туристических поездок и в привлечении туриста, который задает тенденцию интереса к разнообразным видам туристического продукта в Испании: турист не только отдыхает на побережье, но также интересуется и другими продуктам: культурный туризм, художественное наследие, природный туризм, экотуризм, спортивный туризм, деловой туризм, гастрономический туризм, шопинг, идиоматический, а также стратегия направлена на увеличение воздушного сообщения. Для осуществления основных составляющих данной стратегии в течение 2019 года запланировано проведение мероприятий, направленных на: усиление узнаваемости Испании как туристического направления среди конечного потребителя и профессионалов; на взаимодействие с игроками российского туристического сектора в Москве, Санкт-Петербурге и в других городах России, со СМИ и авиакомпаниями; на сотрудничество с испанским туристическим сектором в семинарах и воркшопах, направленных на клиентов с высокой покупательской способностью и на космополитного туриста», - говорится в пресс-релизе Отдела туризма посольства Испании.