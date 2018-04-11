Испания и Россия будут сотрудничать в области транспорта и инфраструктуры

Министр развития Испании Иньиго де ла Серна и министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов встретились в Мадриде для обсуждения возможностей двустороннего сотрудничества в области транспорта и инфраструктуры.

Соколов прибыл в Мадрид для участия в шестом заседании рабочей группы по транспорту Межправительственной российско-испанской комиссии по экономическому и промышленному сотрудничеству. На встрече министры отметили развитие отношений между двумя ведомствами, а также «положительные цифры» по пассажиропотоку и потоку товаров между Испанией и Россией.

Министры обсудили возможности расширения сотрудничества между двумя странами в области железнодорожного транспорта, дорожной инфраструктуры, наземных и воздушных перевозок и портовой деятельности.