Испания выдаст США российского программиста Станислава Лисова

"Совет министров одобрил выдачу Соединенным штатам гражданина российского происхождения Станислава Витальевича Лисова для проведения судебного разбирательства в связи с возможным преступлением мошенничества с помощью компьютерных средств", — цитирует постановление РИА Новости.

В постановлении правительство напоминает, что Лисов, задержанный в Барселоне в январе в связи с тем, что он был объявлен в международный розыск, в настоящее время находится в предварительном заключении в Испании. Национальный суд поддержал его экстрадицию, жалоба адвокатов была отклонена.

Лисов был задержан в январе 2017 года в Барселоне. Судебное заседание состоялось 20 июля в Мадриде, на нем россиянин своей вины не признал. 31 июля 4-я секция Национальной судебной палаты приняла решение выдать Лисова. В начале сентября адвокаты подали жалобу на решение Национальной судебной палаты. В итоге было принято решение ее отклонить. Однако в тексте постановления уточнялось, что окончательное решение о выдаче Лисова остается за правительством Испании.

В постановлении правительства говорится, что в США Лисова подозревают в разработке "банковского трояна" NeverQuest, с помощью которого он похитил 855 тысяч долларов, а также безуспешно пытался провести другие незаконные финансовые операции на сумму 4,4 миллиона долларов.

Это программное обеспечение было разработано для получения доступа к персональным компьютерам и компьютерам финансовых институтов с целью кражи банковских реквизитов, информации о картах и финансовых трансакциях. Кроме того, предполагается, что "подозреваемый продавал на "черном рынке" информацию доступа и личную информацию своих жертв", говорится в правительственном документе.