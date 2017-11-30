Вице-премьер Испании отчитается перед конгрессом по делу о «российском вмешательстве» в Каталонии

Как сообщает Europa Press, с прошением о представлении такой информации выступила Социалистическая рабочая партия Испании, которая также потребовала, чтобы слушание состоялось до проведения выборов в Каталонии 21 декабря. Социалисты хотят получить сведения о том, о каком именно вмешательстве идет речь и какие ответные меры приняло правительство.

13 ноября министр обороны Мария Долорес де Коспедаль подтвердила, что проводится проверка в связи с возможным вмешательством иностранных государств в каталонский кризис с целью обострения ситуации. По её словам, с помощью поддельных аккаунтов в социальных сетях распространялась недостоверная информация, при этом хакеры осуществляли свою деятельность с территории России и в некоторых случаях – Венесуэлы. В то же время министр воздержалась от обвинений в адрес правительств этих стран.

Министерство иностранных дел России отрицает причастность Кремля к каким-либо событиям в Каталонии и отмечает, что каких-либо конкретных доказательств такой деятельности представлено не было. В МИД называют шумиху вокруг российских хакеров «теорией заговора» и считают, что на Западе безосновательно постоянно пытаются обвинить Россию во всех бедах.