В Испании готовятся к наплыву туристов из России

Рынок российского туризма в Испании в 2018 году ждут заметные улучшения. Об этом сообщает Hosteltur со ссылкой на заявления Сонии Прието, директора туристического департамента компании Value Retail, которой принадлежат аутлеты премиум-класса La Roca Village (Барселона) и Las Rozas Village (Мадрид).

По словам Прието, в 2017 году число бизнес-туристов в аутлете La Roca Village выросло на 43%, а в Las Rozas – на 12%. 77% из них приезжают из-за рубежа. В этой группе особо выраженным оказался рост числа гостей из Китая, Индии, Юго-Восточной Азии, Кореи и России.

Говоря о соотношении по национальностям, эксперт отметила, что в Барселоне насчитывается больше русских туристов, нежели в Мадриде, а средний размер их затрат примерно в четыре раза превышает суммы, которые выделяют на шопинг местные клиенты. В Las Rozas Village заметную часть покупателей составляют гости из стран Латинской Америки во главе с Мексикой и Колумбией.

Что касается русских покупателей, то в текущем году их число выросло на 38%. "Подобная динамика является свидетельством новых тенденций, которые окажут положительное влияние на весь туристический сектор. Впрочем, впереди еще много работы – в предшествующие два года ситуация была кардинально иной, - говорит Прието. – Столь резкие понижения должны стать для нас уроком. По всей видимости, в 2018 году русский рынок ждет положительная динамика".