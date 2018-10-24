Иностранная мафия поделила между собой Марбелью

Треугольник Марбелья-Фуэнхирола-Эстепона на побережье Коста-дель-Соль на протяжении долгого времени страдает от деятельности и периодических разборок обосновавшихся здесь международных преступных группировок, связанных с наркоторговлей, заказными убийствами, вымогательством, грабежами и отмыванием денег, пишет издание El Español.

В числе событий последних месяцев в провинции Малага – похищение наркоторговца за ужином в ресторане, убийство лидера преступной группировки на выходе из церкви, похищение детей для сведения счётов, взрыв бомбы у жилого комплекса, многочисленные ограбления домов и кражи дорогих автомобилей.

Как сообщает интернет-издание со ссылкой на Национальную полицию, в Марбелье и её окрестностях обосновалось наибольшее число криминальных группировок в Испании. El Español приводит слова адвоката с большим опытом работы с клиентами с «тёмным прошлым», который считает, что в этом районе можно насчитать «до двадцати международных банд».

Собрав информацию из разных источников, издание подсчитало, что в Марбелье и соседних населённых пунктах, действуют 13 основных криминальных организаций российского, итальянского, нидерландского, французско-алжирского, ирландского, британского, албанского, косовского, болгарского, колумбийского, шведского, датского и румынского происхождения.

Несмотря на то, что, по официальной статистике, уровень преступности в последние годы снизился, активность этих группировок, напротив, возросла. По оценкам правоохранительных органов, с начала года произошло около двух десятков насильственных инцидентов, связанных с организованной преступностью.

В общественной организации Marbella se queja говорят о том, что лидеры преступных группировок смешиваются с «высоким обществом», где не задают вопросов о происхождении денег. К тому же, отмечается, что в регионе есть достаточное число подкованных юристов, способных организовать структуры для отмывания денег. Мафиози, которые обосновываются на Коста-дель-Соль, также привлекает близость Гибралтарского пролива, через который ввозятся наркотики, и благоприятный климат. В объединении жалуются, что Национальная полиция и Гражданская гвардия в последнее время сконцентрировала свои усилия на комарке Кампо-де-Гибралтар и Ла-Линеа-де-Консепсьон (Кадис), в то время как в Марбелье наблюдается дефицит полицейских при возросшем числе инцидентов, связанных с криминальными разборками.

Основное направление криминальных группировок на Коста-дель-Соль – наркоторговля. Полученные от неё деньги идут на финансирование другой преступной деятельности.

El Español также классифицировало преступные организации Марбельи по национальной принадлежности и сферам деятельности.

Так, «русская мафия», по сведениям издания, в основном занимается отмыванием денег. В последнее время по Испании прокатилась волна задержаний членов преступных группировок из стран постсоветского пространства. Так, 6 августа в Марбелье был задержан Лаша Баратели, который считался «номером 3» в российском преступном мире. Его арестовали во время встречи с двумя сподвижниками, на которой они обсуждали убийство ещё одного криминального авторитета. Их целью был передел влияния и воссоздание ликвидированной ранее организации, работавшей на востоке Испании. Во время крупномасштабной полицейской операции в июне было задержано 129 человек.

Ещё одному подозреваемому в связах с преступными группировками Александру Гринбергу, президенту ФК «Марбелья», удалось выйти на свободу из испанской тюрьмы после внесения залога в размере 750 тысяч евро. В сентябре 2017 года он был задержан вместе со своими партнёрами по подозрению в отмывании 30 млн евро для Солнцевской и Измайловской ОПГ. В рамках той же операции был арестован ещё один лидер «русской мафии» в Испании Арнольд Спиваковский (Тамм), который предположительно связан с Семёном Могилевичем, считающимся главой большинства российских преступных группировок в мире, пишет El Español. Как сообщает Гражданская гвардия, ФБР США разыскивает Могилевича за отмывание 150 млн долларов.

Итальянцы в Марбелье специализируются на гашише и кокаине. Неаполитанская Каморра обосновалась в регионе несколько десятков лет назад, и через рестораны итальянской кухни на Коста-дель-Соль занимается отмыванием денег, полученных нелегальным образом в Италии. В полиции говорят о нескольких таких заведениях на курорте Пуэрто-Банус. Итальянская мафия представляет собой закрытое сообщество, и, как правило, другим национальностям путь в неё закрыт.

Англичане и ирландцы также работают с наркотиками: кокаином, гашишем и марихуаной. Они являются главными дистрибьюторами этих психотропных веществ в Соединённом Королевстве. Ирландская мафия, к тому же, занимается торговлей оружием.

Что касается албанских, косовских, болгарских и румынских группировок, они охватывают все возможные преступные сферы: наркоторговля, заказные убийства, ограбления и кражи, проституция. При этом отмечается, что многие из членов этих банд в прошлом – военные.

Основная сфера деятельности шведов, датчан и нидерландцев – наркотики. Как и британцы, они зарабатывают на поставках в свои страны, повышая цены на наркотические вещества за счёт транспортировки. В августе этого года один из шведов был убит на крыльце своего дома в Фуэнхироле от рук киллера, который выстрелил в него, проезжая мимо на велосипеде.

Колумбийская мафия специализируется на заказных убийствах, похищениях и распространении кокаина. Нередко, при необходимости «выбить долг» или свести счёты другие группировки обращаются именно к колумбийцам. Они избивают врагов, похищают детей, убивают людей. Крупные колумбийские наркокартели, на которые приходится значительная доля кокаина, потребляемого в Испании, ввозят товар через порты Альхесираса (Кадис) и Валенсии, а их руководство начинает перебираться на Коста-дель-Соль, чтобы эффективнее контролировать преступный бизнес.

Французы алжирского происхождения – главные торговцы гашишем. Они являются основными клиентами контрабандистов, которые привозят кокаин из Марокко на лодках. Также под контролем французских алжирцев находятся некоторые публичные дома, хотя эта сфера деятельности больше характерна для таких группировок в северных районах Испании ближе к границе с Францией.