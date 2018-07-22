Испания и Россия наращивают сотрудничество

Объём торговли между Испанией и Россией в 2017 году продемонстрировал рост и достиг 6 млрд евро, хотя он ещё далёк от показателей трёхлетней давности, предшествовавших спаду в двусторонних отношениях.

Как отметил посол РФ в Испании Юрий Корчагин в интервью «Спутнику», в 2018 году также наблюдаются положительные тенденции и перспективы дальнейшего роста. Среди наиболее динамичных с точки зрения двусторонней торговли секторов дипломат назвал нефтегазовый, машиностроительный, продовольственный и металлургический. По словам Корчагина, в российском МИДе заинтересованы в улучшении и интенсификации двусторонних отношений.

Глава российского диппредставительства также рассказал, что стороны работают над подготовкой Года Испании в России и России в Испании, который пройдёт в 2019 и будет включать совместные проекты в области образования, науки, студенческих и молодёжных обменов.