Британский посол рассказал испанцам о "российской угрозе"

Выступая в Барселоне на форуме, организованном экономическими объединениями страны, Мэнли заявил, что «Россия представляет угрозу». В качестве аргумента, подтверждающего этот тезис, британский дипломат привёл пример с событиями в Украине и «делом Скрипаля». В двусторонних отношениях между Великобританией и РФ наблюдается напряжённость после отравления двойного агента Сергея Скрипаля в английском Солсбери.

Посол в своём выступлении также затронул тему «брексита», отметив, что Великобритания в любом случае заинтересована с том, чтобы Евросоюз продолжал оставаться сильным образованием. Он также рассказал, что проводится соответствующая работа, чтобы минимизировать неудобства для британцев, проживающих в других странах, в том числе в Испании, и граждан ЕС, живущих в Соединённом Королевстве.

Мэнли отметил, что у европейского сообщества есть «общие угрозы», среди которых он выделил миграционный кризис, безопасность и протекционизм в экономике.