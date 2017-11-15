Группа «Бумбокс» выступит в Барселоне

Группа образована в Киеве вокалистом Андреем Хлывнюком и гитаристом Андреем Самойло в 2004 году. «Бумбокс» исполняет песни на украинском, русском и английском языках в жанрах фанк, хип-хоп и рок.

Выступление пройдет а клубе Up&Down. Начало - в 22:00. В программе концерта есть как старые хиты, так и новые песни. После концерта запланирована дискотека до 5 утра.

Адрес: Av. Dr. Marañón, 17, 08028 Barcelona. После концерта запланирована дискотека до 5 утра. Билеты можно заказать здесь. Цены онлайн: 35.20 евро, VIP стол - 279,37 евро (стол на 5 человек с бутылкой кавы).

Цены в Оффлайн: 30 евро, VIP стол - 250 евро (стол на 5 человек с бутылкой кавы)

Пункт продажи:

Rambla de Catalunya 13, Barcelona,

Restaurante Pura Brasa

пятница, суббота с 20:00-23:00

