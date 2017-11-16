В Валенсии открылся медицинский центр, где говорят по-русски

В Валенсии открылся медицинский центр Medicality, ориентированный, в первую очередь, на обслуживание туристов из-за рубежа и иностранцев, проживающих в Испании. Весь персонал клиники владеет как минимум двумя языками: испанским и английским. Кроме того, сотрудники центра говорят по-русски, по-немецки, по-французски, по-итальянски, по-голландски и по-китайски.

Концепция центра основана на индивидуальном подходе к клиенту с учётом его происхождения. В Medicality отмечают важность преодоления языкового барьера и учёта культурных особенностей для того, чтобы пациенты могли чувствовать себя как можно более комфортно.

Сотрудники центра ведут приём более чем по десяти специальностям: педиатрия, кардиология, психология, хирургия, неврология, дерматология, травматология, оториноларингология, а также предоставляют дополнительные услуги в области акупунктуры, гомеопатии и альтернативной медицины.

В клинике проводятся профилактические обследования, консультации по вопросам питания, эстетики и замедления старения. Также в Medicality предусмотрена услуга удалённого обслуживания, с помощью которой пациент может связаться с врачом по видеосвязи.