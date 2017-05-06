Русская диаспора организует грандиозный пикник в Марбелье

В Марбелье 21 мая пройдет фестиваль-пикник, который проходит при поддержке местного департамента по туризму. Организаторы мероприятия - туристический гид Светлана Калениченко и радио RU24.fm.

Пикник начнется в полдень в парке Vigil de Quiñones, где будет установлена сцена. Праздничный концерт продлится до 18:00. В программе: выступление танцевальных коллективов побережья Коста дель Соль Anna Sologub Dance School Marbella и Bailacosta (руководитель - Вал Милев). Для гостей споют и местные звезды – Лучия Симон, Вероника Малка, дуэт "Альтарир". "В концерте мы заявим позже новых исполнителей и обязательно приготовим музыкальный сюрприз от радио RU24.fm", - обещают организаторы.

"Пикник. А значит будем готовить шашлык. В этом году мы пригласили знаменитого испанского повара Аитора Перурена (владельца “Estudio Gastronomico”, что в Марбелья) судить гриль-битву. Победителей определяем в трех номинациях: «Лучший шашлык», «Лучший гарнир к шашлыку» и «Экстравагантная подача». Награждаем призами фестиваля (авторские работы творческой мастерской Елены Федура) и семейным походом в ресторан. Аитор Перурена приглашает в свой «1870». Два других приглашения мы получили от итальянского ресторана “NOTO food&people” и ресторана кавказской кухни “Tbilisi - Georgian Café”, - говорится в сообщении организаторов.

Уже началась регистрация на участие в эстафете «Папа, мама, я – спортивная семья!» "Принимайте участие и выигрывайте золотые медали фестиваля и семейные путешествия по Андалусии в сопровождении туристического гида Светлана Калениченко от International Kids Golf Club в рамках уже нашумевшего проекта в социальной сети Facebook «Воскресный вояж», - говорят организаторы.

Детьми займутся аниматоры студии Анны Нанковой Party Team "Они будут рисовать и танцевать с очаровательными персонажами лучшего развлекательного центра для взрослых и детей Mundo Mania, аттракцион «Виртуальная реальность» от предприятия “Zeon” увлечёт не только вас, но и взрослых!", - говорится в сообщении.

Традиционно во время праздника состоится ярмарка товаров и услуг. Рестораны готовят вкуснейшую еду для пикника. Меню будет интернациональным и экстравагантным. Вот только некоторые имена участников: испанский ресторан «Casario», немецкий «Cafenova», русский бар «Lidia», кавказский “Tbilisi - Georgian Café”, карибский «Ray Tropic» …

Ряд предприятий и организаций намерены информировать собравшихся о своих услугах: Renova Termal – о процедурах центра и курсах массажиста, первый лекторий на русском языке Artefact – о предстоящих лекциях… Некоторые приготовили подарки. Например, investors club Luks Marbella и департамента по туризму Mancomunidade Do Salnés (регион Галисия) будет вручать шляпы с логотипом FESTIVAL PICNIC 2017 победителям и активным участникам спортивной эстафеты, а также гриль-битвы.

Официальный сайт пикника: http://festivalpicnic.com/