Два испанских истребителя F-18 проследили за полетом российского Су-35

Несмотря на то, что полет российского истребителя Су-35 с юго-востока Великобритании до португальского мыса святого Викентия не проходил над Испанией или ее водами, ВВС страны подняли в воздух два боевых самолета F-18 с баз в Торрехоне-де-Ардос и Сарагосе, сообщает газета ABC. Их основная задача заключалась в том, чтобы на расстоянии наблюдать за российским истребителем, отмечают источники в вооруженных силах.

«Испанские самолеты следили за маневрами российского истребителя, но не перехватывали его”, - объяснили вышеупомянутые источники. По их словам, подобные миссии носят рутинный характер. Долетев до мыса святого Викентия, самолет развернулся.

Один из испанских истребителей F-18 следовал параллельно португальской границе над Кастилией и Леоном, Эстремадурой и Уэльвой. Другой находился в районе Кадисского залива. Их цель заключалась в том, чтобы определить позицию подозрительного самолета.

Экипаж российского истребителя, как обычно бывает в подобных случаях, не сообщал заранее о плане своего полета и не отвечал на позывные. В наблюдательной операции, о которой было известно НАТО, на португальской территории также принял участие самолет местных ВВС F-16.

Российские истребители регулярно совершают аналогичные полеты в прибалтийских странах, а некоторое время назад подобные миссии стали проводиться и в других государствах, отмечает издание. В юго-западной части Средиземноморья присутствие российских военных – явление более редкое. Так, около месяца назад авианосец «Адмирал Кузнецов» пересек Гибралтарский пролив по пути в Сирию, а в начале октября из-за присутствия еще двух российских самолетов в окрестностях Бильбао в воздух были подняты испанские.