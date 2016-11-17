Испания экстрадировала российских бизнесменов Кащука и Манукяна

Из Испании в Россию экстрадированы совладелец брянской компании "Окор" Михаил Кащук и Сергей Манукян. Обоих подозревают в мошенничестве.

Кащука и его супругу Ольгу Король (ранее также была экстрадирована из Испании) обвиняют в хищении денежных средств у банков и покупателей. Часть этих денег была потрачена ими на покупку недвижимости в Испании.

Манукян обвиняется в получении кредитов у банков по поддельным документам. С полученными деньгами он скрылся в Испании. Был объявлен в международный розыск в 2013 году.