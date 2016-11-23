В провинции Лерида задержан лжеправнук царя Николая II

В каталонском муниципалитете Торрес-де-Сегре офицеры Автономной полиции Каталонии задержали жителя Лериды Давида Дуаигуэса Марти, который в суде требовал признать себя правнуком последнего русского царя Николая II. Как сообщает La Vanguardia, он был арестован после того, как начал угрожать полицейским ножом при попытке вытащить его из дома после конфликта с соседями. Дуаигуэс Марти был доставлен в психиатрическое отделение больницы Святой Марии в Лериде.

Задержанный перекрыл улицу двумя перпендикулярно припаркованными автомобилями с одной стороны и прицепом с другой. Он несколько раз выходил на балкон и кричал на своих соседей, которые требовали прекратить хулиганство.

В мае этого года местный Суд первой инстанции №7 отклонил иск Дуаигуэса, в котором тот утверждал, что является потомком Николая Александровича Романова и его супруги Александры Федоровны. В июле 2014 года Национальная судебная коллегия признала его виновным в восхвалении терроризма после того, как он опубликовал в Facebook ряд сообщений о размещении взрывчатки в королевском дворце Сарсуэла. За день до этого он также оставил комментарий, в котором оскорблял агентов Гражданской гвардии и восхвалял террористическую группировку ЭТА.